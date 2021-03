Nigeria : la communauté LGBT+ victime de harcèlement sur l'application Clubhouse

L’application Clubhouse est devenue populaire dans la communauté LGBT+ du Nigeria qui se l’est appropriée comme « safe space ». Le réseau social, utilisable uniquement sur invitation, permet aux utilisateur·trices d’échanger en utilisant l’audio, et non la vidéo.

Un utilisateur de l’application a expliqué au site Time que Clubhouse est un « refuge » et un « espace où on est là les uns pour les autres ». Ada, une avocate genderqueer, explique que « trouver une communauté sur Twitter est une chose, mais la communauté queer du Clubhouse pour moi est beaucoup plus personnelle parce que lа, j'ai l'occasion d'écouter, d'entendre leurs voix, leurs rires et parfois leur douleur. »