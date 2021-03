Dimanche dernier, Meghan Markle et son mari, le prince Harry, ont répondu à une longue interview d’Oprah Winfrey sur la chaîne américaine CBS. C’est probablement l’interview choc du siècle… et c’est devenue, le temps d’une soirée, l’événement télévisé le plus regardé depuis la cérémonie des Oscars de l’an dernier.

Le couple princier, qui s’est récemment retiré de la Couronne Britannique pour vivre leur vie dans la tranquillité et le bonheur, a raconté toutes sortes de détails chocs et sordides concernant leur rapport avec la famille Royale. Hélas, on ne ressort jamais entier des histoires de famille et l’acteur gay de séries télé Leslie Jordan est de tout cœur avec le couple et plus particulièrement en soutenant le combat de Meghan Markle.

« Woohoo, la merde devient réelle. Elle a besoin de dire sa vérité, c’est merveilleux. J’ai juste peur que les Royals ne la fument. J’espère que ces enfants savent dans quoi ils s’embarquent. Mais vous ne dites à aucune reine, encore moins à la reine de s’excuser d’avoir perdu une dramatique guerre. Mais je dirai ceci, écoutez : nous les gays, nous connaissons le drame mieux que quiconque. Nous l’avons vécue. Oui madame. Miss Markle, les gays vous soutiennent dans cette bataille royale », a déclaré Leslie Jordan sur Instagram.

Regardez :