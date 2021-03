Paris va-t-il donner le nom d'une rue à Claude Goasguen, pourfendeur des droits LGBT+ ?

Mise à jour, 10 mars, 18h : résultat du vote du Conseil de Paris

Le Conseil de Paris doit voter aujourd’hui pour qu’une rue de la capitale porte le nom de l’ancien député et élu parisien Claude Goasguen, qui s’est toujours opposé aux droits LGBT+. Cela suscite la controverse sur les réseaux sociaux.

Claude Goasguen, mort le 28 mai 2020, était un homme politique très ancré à droite. Il a siégé au Conseil de Paris, pendant 17 ans, il a été maire du 16e arrondissement de 2008 à 2017 et en parallèle, il est député de 1993 à sa mort.

Durant les deux dernières décennies, il a marqué son opposition au pacs, puis au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe. En 2016, il s’opposait à la création d’un centre pour SDF dans le bois de Boulogne par la mairie de Paris.

Régulièrement, en tant que député, il s’est attaqué à l’Aide médicale d’État pour les malades étrangers. Ses propos jugés racistes ont été à nouveau publiés aujourd’hui sur Twitter.

« Nous avons un problème avec les Maghrébins ». 15 sept 2016. La « courtoisie républicaine » de Claude Goasguen, en plus de son homophobie crasse et son mépris de classe, c’est aussi de diffuser et décomplexer le racisme anti-arabe.#ConseildeParis #lahonte https://t.co/3EW3JCTrxl pic.twitter.com/qpfumm50dB — Mille et Une Queer (@MilleEtUneQueer) March 10, 2021

Le Conseil doit voter ce 10 mars pour qu’une rue porte désormais son nom dans le 16e arrondissement de Paris. Le projet de délibération mentionne que cette dénomination est dérogatoire puisqu’il faut normalement attendre cinq ans après le décès d’une personnalité pour que son nom soit attribué à une voie publique.

Sur Twitter, Alice Coffin, conseillère de Paris EELV, militante féministe et lesbienne, annonce qu’elle va intervenir pour s’opposer à cette mesure.

Oui…Ise trouve que cette phrase, comme hélas beaucoup d’autres, figure précisément dans mon intervention qui vise à tenter de s’opposer à ce que le #ConseildeParis attribue le nom de Claude Goasguen à une place parisienne comme cela est prévu. https://t.co/QqFeLAMNub — Alice Coffin (@alicecoffin) March 10, 2021

De son côté, un proche d’Anne Hidalgo et ancien président de SOS homophobie, Joël Deumier, fait lui part de sa « tristesse ».

Je suis triste et choqué d’apprendre que le #ConseildeParis envisage qu’une rue du 16ème arrondissement porte le nom de Claude #Goasguen qui a flirté avec l’extrême droite, s’est opposé à l’égalité et en particulier au PACS, au Mariage pour tous, à la PMA. C’est incompréhensible — Joël Deumier (@joeldeumier) March 10, 2021

Sur Têtu, un élu socialiste, non nommé, tempère et affirme : « C’est légitime que la droite demande un nom de rue de quelqu’un qui a marqué le 16ème arrondissement, même si on s’oppose totalement à sa vision des choses. Lui donner le nom d’une obscure allée du 16, ce n’est pas une défaite politique. Il y a des combats beaucoup plus urgents. »

Par « courtoisie républicaine », la Maire de Paris ne s’opposera pas à ce qu’une place de la Ville prenne le nom de Claude Goasguen. La courtoisie républicaine de Claude Goasguen : piétiner les droits de ses concitoyen·ne·s. pic.twitter.com/xwiLMpaw8t — Claire Underwood (@ParisPasRose) March 10, 2021

Le vote doit avoir lieu dans le milieu de l’après-midi.

Lors de la discussion du vote, et suite aux propos jugés insultants de Francis Szpiner, le groupe écologiste a demandé une suspension de séance. Dans son intervention, la Présidente du groupe écologiste, Fatoumata Koné, a demandé la tenue d’un vote public. Il a eu lieu à partir de 18h30 et à 18h55, le résultat est tombé. La délibération est adoptée avec le vote favorable de 82 élu·es dont la maire de Paris, Anne Hidalgo et plusieurs membres de l’exécutif dont le premier adjoint Emmanuel Grégoire et Patrick Bloche. De son côté, Ian Brossat a voté contre. Jean-Luc Romero-Michel, adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, était absent, ainsi qu’Audrey Pulvar et bon nombre d’élu·es du PS.