« Jonas » de Lily Arcœur : quand une jeune fille s’engage pour son frère et les droits LGBT+ dans une famille pro Manif pour tous 

– Article Partenaire –

Il y a un nouveau au lycée. Il est beau, anglais et évidemment, tout le monde parle de lui ! Contrairement à son frère Jonas, qui rayonne d’une énergie solaire, Louve est une jeune fille discrète et effacée. Pas le genre à tomber sous le charme du beau gosse de service. Et pourtant…

Louve pense vivre une grande histoire d’amour. Jusqu’au jour où elle surprend une scène qu’elle n’aurait pas dû voir. Pour surmonter cette douloureuse épreuve, Louve va devoir combattre… ses préjugés, une famille un peu trop conservatrice ainsi que le regard des autres. En chemin, elle fera la plus belle des découvertes : l’amour est la meilleure réponse face au rejet et à l’incompréhension. Mais pour cela, il va falloir serrer les poings.

Un texte plein de poésie sur l’acceptation de soi quand on grandit en désaccord avec son environnement familial. Un ouvrage émouvant et sincère à mettre dans les mains de tous les adolescent.es qui se cherchent, ne parviennent pas à comprendre le monde qui les entoure, mais aussi des adultes !

Le mot de l’autrice, qui s’est inspirée de sa vie pour écrire ce roman : « En 2012, j’étais mariée avec un homme et je venais de mettre au monde mon fils. J’aurais été incapable d’imaginer un autre parcours : je viens d’une famille française catholique traditionnelle et j’ai toujours été docile. Puis le mariage pour tous est devenu un sujet de société, et pour la première fois, je voyais ma famille prendre parti. Ils voulaient rejoindre la Manif pour tous, eux qui n’avaient jamais manifesté de leur vie… Comme l’héroïne de Jonas, je recevais des newsletters de partisans de la Manif pour tous, dont plusieurs m’ont choquée à l’époque. Je me souviens avoir baptisé mon fils en pleine tourmente : durant la cérémonie, le prêtre a fait une allusion au sujet, affirmant qu’il fallait protéger nos familles de ce péril. J’ai ressenti une envie brutale de m’enfuir avec mon fils sous le bras. Bien sûr, je ne l’ai pas fait. Il m’a fallu quelques années pour que tout change.

« C’est un long chemin, et écrire Jonas fait partie de cette démarche : l’acceptation de mes propres sexualité et histoire »

J’avais toujours été attirée par des filles, mais j’avais fermement repoussé ces émotions qui me faisaient honte. Puis j’ai fini par tomber amoureuse d’une femme, terriblement fort, et par divorcer. J’ai alors vécu une situation difficile, durant laquelle mes parents m’ont jugée sévèrement et ont eu des paroles très dures. J’ai enduré de longs mois de culpabilité et de mal-être. Heureusement, j’ai appris à côtoyer la communauté LGBTQ+, me rendre aux Marches des fiertés, et à enfin me considérer comme « la normalité ».

C’est un long chemin, et écrire Jonas, un roman (paru chez YA) qui aborde ces sujets, fait partie de cette démarche : l’acceptation de mes propres sexualité et histoire – message que j’aimerais transmettre aux lecteurs. Naître gay, lesbienne, bi ou trans dans des familles traditionnalistes peut être une vraie violence. Tout ce que j’espère, c’est que ce texte puisse apporter un peu de douceur à des lecteurs en souffrance qui s’y reconnaîtraient, ou bien amener certains à réfléchir à leurs opinions politiques. »