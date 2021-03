Ses deux mamans font le tour de France à vélo pour le deuil de leur fils

Solveig de la Hougue et Aude Béhague, photographe professionnelle et la professeure d’EPS, forme un couple de deux mamans. En novembre dernier, elles ont perdu leur fils Maël de 18 mois d’une foudroyante leucémie. Comme le raconte La Presse de la Manche, et après une longue période difficile, c’est à vélo, qu’elles décident d’aller rendre visite à leurs ami.es dispersé.es aux quatre coins de la France pour les remercier de leur soutien.

Solveig et Aude ont eu recours à la PMA en Belgique pour concevoir leur fils Maël. Après huit mois de procédures, les deux mamans ont eu la joie de voir naitre leurs fils.

Pour l’opération « En selle avec Maël », le couple va parcourir près de 5 800 km en vélo sur les trois prochains mois pour aller visiter et remercier pour le soutien moral ou financier que ses deux mères endeuillées ont reçus de leurs proches. Leurs ami.es ont monté une cagnotte en ligne pour les aider quand elles ont interrompu leur travail pour rester près de Maël.

Solveig et Aude ont commencé leur périple le 24 février depuis leur domicile de Mondeville, près de Caen pour aller direction Cherbourg chez Jeff, leur ancien entraîneur de rugby du club « Ovalie Caennaise », là où elles se sont rencontré.

Les deux mamans s’étaient promis de parcourir la France à vélo avec leur fils quand il serait guéri. Malgré la mort tragique de leur enfant, elles décident de lui rendre hommage à vélo en les décorant avec des photos de Maël.

Solveig et Aude vont donc faire 69 étapes :

« On comme notre “ détour de France ” en descendant vers la Bretagne, avant de remonter la Loire. On bifurque ensuite direction Bordeaux avant de descendre vers les Pyrénées. On passe ensuite à Toulouse, Perpignan, Montpellier, puis Marseille. On remonte ensuite par Gap, le Vercors, Grenoble, on passe par les Alpes, avant de rejoindre l’Alsace, Metz. Un passage par Lille, avant de rester deux jours à Paris, remonter la Seine, passer par le Havre et rentrer », a expliqué le couple.

Voici la page Facebook pour suivre leur périple et les soutenir.