« Je suis un jeu à la con », un court métrage sur l'homoparentalité en compétition au Nikon Film Festival

Le court métrage Je suis un jeu à la con a été réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival qui invite chaque année des cinéastes amateurs et pros à réaliser un court métrage de 2 minutes 30 sur un thème imposé. Cette année le thème est « le jeu ».

Dans une salle d’attente, une mère et sa petite fille s’installe au côté d’une mère et d’un père accompagné de leur petit garçon. La maman qui est seule avec sa fille reçoit un coup de fil, elle décide de téléphoner en dehors de la salle d’attente et laisse son enfant sous l’œil des autres parents. La mère de famille, très BCBG propose à son fils de jouer au jeu des Sept Familles avec la petite fille. La mère vient à séparer les deux enfants qui se disputent…

Regardez ici Je suis un jeu à la con, le film très réussi de Lola Gantillon et Paul Gros, en compétition pour la 11e édition du Nikon Film Festival.