« Les Trois Fantastiques », un court métrage gay qui met de bonne humeur

Le court métrage Les Trois Fantastiques a été réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival qui invite chaque année des cinéastes amateurs et pros à réaliser un court métrage de 2 minutes 30 sur un thème imposé. Cette année le thème est « le jeu ».

Ce court métrage de Romain Poli est comme un prequel à son précédent court métrage Ma famille à moi qui était en compétition l’an dernier pour la 10e édition du Nikon Film Festival. Il traitait d’une scène de la vie quotidienne d’une famille avec deux papas gays et son voisinage.

Un an plus tard, Romain Poli nous dévoile la genèse de la demande en mariage du couple. Rapide mais efficace, Les Trois Fantastiques réunit des amis de longue date qui se remémorent des souvenirs du passé, mais ce jour-là sera marqué par un nouvel évènement joyeux et rempli d’amour avec une cocote en papier au cœur de l’histoire.

Romain Poli explique : « Cette année, pour cette nouvelle édition sur le thème du Jeu, j’étais assez indécis. Je n’avais pas d’idée sur quoi raconter. Et j’ai repensé à Ma famille à moi. Je me suis dit : mais pourquoi ne pas continuer cette histoire ? J’ai réfléchi et je me suis dit tout de suite dit « cocotte en papier » et « demande en mariage ». À partir de là, le scénario a suivi et je suis parti dans cette direction. Je trouvais intéressant de savoir d’où venait les personnages de Léo et Rémi, et surtout raconter une étape clé de leur histoire. Les Trois Fantastiques se passe 4-5 ans avant Ma famille à moi. Ils ne sont pas encore parents, mais déjà très amoureux. »

Avec sa nouvelle participation au Nikon Film Festival, Romain Poli attend avant tout du partage. En cette triste période liée à la crise sanitaire, il souhaite échanger avec les gens et faire rêver les spectateurs assis tranquillement chez eux en les divertissant pendant 2 minutes 20. Romain Poli a pour objectif, cette année de transmettre du bonheur… et c’est réussi. Il pense d’ailleurs à tourner une suite qui inscrirait les trois courts métrages dans un triptyque.

« Je suis déjà en train d’écrire le troisième volet de leur histoire, quelques années après Ma famille à moi. On retrouvera Léo, Rémi et Alice dans une nouvelle histoire. » nous a-t-il révélé.

Regardez Les Trois Fantastiques, le film de Romain Poli en compétition pour la 11e édition du Nikon Film Festival ici.