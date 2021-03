La première communauté britannique de retraité.e.s LGBT+ va ouvrir à Londres

Grâce à un prêt de 5,7 millions de livres sterling (6,6 millions d’euros) de l’agglomération du Grand Londres, 19 logements vont pouvoir être achetés dans le quartier de Lambeth, selon l’association Tonic.

Les ventes, qui permettent aux résident.e.s d’acheter une part de leur logement, dont les prix s’échelonneront entre 135 000 livres sterling (156 000 euros) pour 25 % d’un deux pièces à 180 000 livres (208 000 euros) pour 25 % d’un trois pièces, commenceront au printemps.

Il s’agit selon l’association d’une « étape majeure », soulignant qu’aucune résidence équivalente n’existe pour l’heure au Royaume-Uni, « malgré le besoin et la demande très clairs de la communauté LGBT+ ».

« Nous faisons l’histoire aujourd’hui, en réalisant un rêve de longue date de proposer un endroit sûr pour que les personnes LGBT+ âgées vivent bien, au sein d’une communauté où ils peuvent être eux-mêmes et profiter de leurs vieux jours », souligné sur le site du projet Anna Kear, directrice générale de Tonic.

D’autres lieux similaires devraient voir le jour à Londres et dans d’autres villes, a-t-elle ajouté.

Le maire travailliste de Londres Sadiq Khan a quant à lui souligné que le soutien de la ville se trouve en droite ligne de la réputation de la ville d’être « ouverte, diverse et inclusive ».

Fondée en 2014, Tonic explique vouloir s’attaquer « à la solitude et l’isolement des personnes LGBT+ âgées et la nécessité de logement adaptés ». L’organisme a choisi Londres pour son premier projet car la capitale britannique comporte la plus importante communauté LGBT+ chez les aîné.e.s, estimée à 145 000 personnes.

Avec l’AFP