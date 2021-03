Chassé du domicile familial après son coming out, Luc, candidat de « The Voice » prend sa revanche

Luc Laversanne, un nouveau candidat ouvertement gay de l’émission phare de TF1 The Voice a gagné sa place dans l’équipe de Marc Lavoine, samedi soir. Dans les médias, il s’est ouvert sur son histoire bouleversante.

À l’âge de 19 ans, le jeune chanteur s’est retrouvé à la rue après avoir fait son coming out. Sa mère l’a chassé du domicile familial une fois son homosexualité révélée.

« Quand je lui ai dit que j’étais homosexuel, elle m’a immédiatement demandé de faire mes valises et de partir. Étant originaire de Mayotte, ma mère a subi la violence et le racisme en France. Jamais je n’aurais pensé qu’elle puisse elle-même être aussi intolérante. Je ne lui pardonnerai jamais », a déclaré Luc dans Closer.

Sans aucune ressource, le jeune homme est resté sans domicile fixe durant six années. Trahi par son frère qui l’a abandonné dans un squat et qui lui a dérobé toutes les affaires qui lui restait, Luc se prépare une belle revanche sur la vie grâce à la musique.

« Il est venu me chercher en voiture et m’a proposé de venir avec lui dans une maison à Valence. On a roulé toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis rendu compte que j’étais dans un squat avec plein de SDF. Mon frère est parti au bout de quelques jours avec toutes mes affaires, tout ce que j’avais de plus précieux. Il m’a trahi. »

Venant d’une famille de musicien, il a commencé à pratiquer le trombone et le chant dès son enfance. Pour sa grande première dans The Voice, il a interprété une chanson forte et lourde sens, Le Chant des partisans. Pour Luc, cette chanson historique lui tient très à cœur et correspond à notre période actuelle : le confinement, la pandémie, les décès… mais c’est aussi une chanson qui lui évoque de bons souvenirs d’enfance et de partage avec son père et la découverte de la chanson française avec ses grands-parents.

Entre octaves hautes et octaves basses, sa prestation a donné le frisson au jury de The Voice et fait désormais parti de l’équipe de Marc Lavoine qui n’a pas hésité une seule seconde à appuyer sur le buzzer The Voice.

Regardez sa prestation ici.