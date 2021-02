La première Dame, la prochaine série de Showtime créée par Aaron Cooley mettra en scène les histoires de Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Gillian Anderson vient rejoindre le casting pour interpréter le rôle de Eleanor Roosevelt aux côtés de Michelle Pfeiffer, qui jouera le rôle de Betty Ford et Viola Davis, qui sera Michelle Obama.

« Gillian Anderson est une actrice d’une gamme incroyable et d’un talent exquis. Elle est le choix parfait pour compléter ce trio puissant, qui occupera les rôles de ces femmes emblématiques », a déclaré Amy Israel, vice-présidente exécutive de Showtime.

L’actrice Gillian Anderson, qui a fait son coming out bi en 2012, incarnera donc son deuxième rôle de femme extrêmement influente. Après avoir incarné la célèbre Margaret Thatcher dans le succès de Netflix The Crown, la voici bientôt dans le rôle de Eleanor Roosevelt.

Eleanor Roosevelt (1884-1962) est connue comme l’une des First Lady les plus influentes. Elle a été très active sur les droits des femmes et les droits civiques et elle a poussé les États-Unis à rejoindre les Nations Unies.

Mariée au président des États-Unis Franklin Roosevelt, elle a eu une longue liaison de plusieurs dizaines d’années avec la journaliste Lorena Hickock. Cette relation a longtemps été mise sous silence par les historiens et les médias. Les deux femmes ont longtemps échangé une longue correspondance épistolaire qui représente près de… 18 boites à chaussures d’échanges secrets.