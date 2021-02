Un nombre record d’Américain.e.s s’identifient comme LGBT+

D’après un rapport publié mercredi 24 février par l’institut Gallup, ces dernières années, un nombre record d’Américain.e.s se déclare comme LGBT+. Il est estimé que 5,6 % de la population américaine adulte s’identifient comme LGBT+. C’est une hausse de 4,5 % par rapport à 2017, date de la précédente étude menée par Gallup.

Plus de la moitié — 54,6 % — des personnes qui se sont identifiées comme LGBT+ ont préféré le terme « bi », 24,5 % le terme « gay » et 11,7 % le terme « lesbienne ». 11,3 % ses personnes interrogées s’identifient comme trans, et 3,3 % choisissent d’autres termes pour se décrire, tels que « queer » ou « amoureux du même genre ».

Lorsque ces chiffres sont rapportés à l’ensemble de la population des États-Unis, cela signifie que 3,1 % des Américain.e.s s’identifient comme bis, 1,4 % comme gays, 0,7 % comme lesbiennes et 0,6 % comme trans. Selon Gallup, cette hausse peut en partie être expliquée par l’émergence d’une jeune génération « beaucoup plus susceptible de se considérer comme autre chose que hétérosexuelle ».

En effet, un.e membre de la génération Z — les personnes nées entre 1997 et 2010 —sur six refuse l’étiquette « hétérosexuel », ce qui représente 16 %. En comparaison, seuls 9,1 % des millénials ou génération Y – les personnes nées entre 1981 et 1996 – s’identifient comme autre chose que hétérosexuels. Cette statistique diminue progressivement avec les générations et l’évolution des mentalités vis-à-vis des sujets LGBT+ aux États-Unis. Seulement 1,3 % des personnes nées avant 1946 s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBT+.

Les résultats ont été publiés alors que la nouvelle administration Biden s’est engagée à plus d’égalité pour cette communauté LGBT+ grandissante. Le jour de son investiture, le président démocrate Joe Biden a signé un décret, appliquant la décision de la Cour suprême des États-Unis à tous les domaines.

Ainsi, cet acte renforce le titre VII du Civil Rights Act de 1964 et exige que le gouvernement fédéral ne fasse pas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. L’Equality Act, une législation pour garantir les droits LGBT+ dans la loi américaine, devrait être débattu prochainement au Congrès.