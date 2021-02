« The Voice » : Papa Drag, un candidat gay et sur talons hauts

Papa Drag, 34 ans est originaire de Gagny en Seine-Saint-Denis (93). Il s’est présenté samedi aux auditions à l’aveugle de The Voice avec un look haut en couleur qui ne nous a pas été tout de suite révélé : leggings et talons hauts métallisés. Il a alors interprété Giant de Calvin Harris et Rag’n’Bone Man. Le choix de la chanson n’est pas innocent. Il fait écho au message que souhaite faire passer l’artiste : pouvoir être tel que l’on souhaite. « La Liberté nous appartient » chante-t-il sur le plateau.

Manque de justesse

Sa prestation vocale n’aura hélas pas enchanté Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine qui regrettent un manque de justesse. Mais Papa Drag a quand même réussi à toucher le jury. « T’as un grain de voix qui est mortel. Je kiffe quand des gens sont originaux. Parfois, on voit les silhouettes en ombre. Je voyais tes jambes et je me suis dit “ Mais c’est dingue ! C’est une fille qui chante comme ça ? ”. Là, je comprends mieux. T’as l’air trop cool. C’est trop bête qu’il y ait ces problèmes de justesse », a déclaré Vianney au sujet de la performance de Papa Drag.

Malgré la déception de ne pas avoir été sélectionné, le chanteur quitte le jury avec ces très belles paroles adressées à « tous ceux qui ont envie d’être originaux mais ont peur de l’être parce que malheureusement ils se font railler, insulter et taper » : « Pour moi, être sur ce plateau et être habillé comme je suis, c’est un encouragement pour toutes ces personnes à pouvoir apprendre à s’accueillir, vivre une belle vie et une vie comme ils ont envie de la vivre. »

Il aura fallu du temps à Papa Drag pour assumer son homosexualité et se présenter tel qu’il est.. Depuis des années, il se bat pour exprimer son homosexualité et son originalité, un combat qui n’a pas été toujours joyeux pour lui. Aujourd’hui il en a fait sa force. Dans son portrait vidéo, il explique aussi que son nom de scène est un clin d’œil à sa fille qu’il a eu de son premier mariage avec une femme.

Aujourd’hui en couple avec un garçon, il souhaite tout simplement vivre heureux et chambouler les conventions. « Porter une boucle d’oreille, c’est moi. Porter des talons, ça m’éclate », a déclaré Papa Drag.

