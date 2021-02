Allemagne : 800 footballeurs et footballeuses s’engagent à soutenir leurs coéquipiers LGBT+

Dans le numéro 232 du magazine de football en Allemagne 11Freunde, plus de 800 footballeurs et footballeuses professionnelles s’engagent pour montrer leur soutien aux personnes LGBT+ dans le sport, et à des coéquipiers qui pourraient éventuellement avoir peur de faire leur coming out. À ce jour, aucun footballeur actif dans l’une des ligues professionnelles allemandes n’a fait son coming out.

« L’équipe éditoriale de 11FREUNDE et plus de 800 footballeurs en Allemagne soutiennent les joueurs homosexuels », a tweeté la publication mercredi 17 février.

Die 11FREUNDE Redaktion und über 800 Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland stärken homosexuellen Spielern den Rücken.⁠ #ihrkönntaufunszählen pic.twitter.com/X9Dd3vZdkJ — 11Freunde (@11Freunde_Red) February 17, 2021

« Personne ne devrait être forcé de faire son coming out. C’est une décision personnelle que chaque individu doit prendre », écrivent les joueur.euse.s dans 11Freunde. « Cependant, nous voulons que quiconque décide de le faire sache qu’il a notre plein soutien et notre solidarité ».

Pour la campagne, sept joueurs professionnels, tels que Max Kruse et Christopher Trimmel d’Union Berlin, ainsi que Dedryck Boyata et Niklas Stark de Hertha Berlin, posent accompagnés d’une pancarte sur laquelle sont inscrits les mots « Ihr könnt auf uns zählen ! » (« Vous pouvez compter sur nous ! », en français)

Les signataires de cette campagne proviennent de l’ensemble des équipes de la Bundesliga, le championnat d’Allemagne de football.

Dans leur message, les footballeurs s’engagent à soutenir tout joueur victime de LGBTphobie après son coming out. « Nous disons à tous ceux qui luttent contre la décision de faire leur coming out : nous vous soutiendrons et vous encouragerons et, si nécessaire, nous lutterons contre toutes les hostilités auxquelles vous pourriez faire face », assurent-ils. « Parce que vous faites ce qui est juste et que nous sommes de votre côté. »

En Allemagne, un seul joueur est ouvertement gay. Thomas Hitzlsperger, qui a joué pour Everton et Aston Villa, a fait son coming out en 2014 après avoir mis fin à sa carrière. « Un autre pas dans la bonne direction — bien joué, 11Freunde », écrit-il sur Twitter.