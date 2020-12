Argentine : Mara Gomez est la première joueuse trans de football à jouer en première division féminine

La joueuse de football Mara Gomez a marqué l’histoire du football argentin ce mois-ci en disputant son premier match en tant que professionnelle en première division féminine avec le club Atlético Villa San Carlos. L’équipe n’a pas remporté le match avec une défaite de 7-1, mais Mara Gomez n’oubliera jamais ce lundi 7 décembre 2020.

Dans une interview pour la chaine sportive ESPN, elle explique pourquoi elle est fière de représenter sa communauté :

« Quand j’ai commencé à jouer, le football était une thérapie pour moi et je ne pouvais pas penser qu’il était possible de rêver ou d’envisager de jouer dans la première division. Il y a quelques années, il était impensable d’en parler ou même simplement d’en discuter, mais maintenant ça arrive. C’est une énorme réussite. Je suis très reconnaissante à mon club, à mes coéquipières et aux entraîneurs qui m’ont ouvert la porte et m’ont montré du respect dès le départ. Je suis fière de représenter une communauté, mais aussi une partie de la société, et de savoir que je suis devenue une référence pour de nombreuses personnes. »

Après le match, les adversaires du club Lanus ont rendu hommage à Mara Gomez en lui offrant un maillot personnalisé :

« Après le match contre Villa San Carlos, le Club Lanús a rendu hommage à Mara Gómez qui, après un long chemin de lutte, est devenue la première footballeuse trans à jouer en première division de notre pays. »

Un signe positif et finalement très sport !