Le MI6 britannique présente ses excuses pour les discriminations envers les personnes LGBT+

Le chef des services secrets britanniques Richard Moore a présenté vendredi des excuses publiques pour le traitement discriminatoire infligé aux personnes LGBT+, qui jusqu’à 1991 étaient écartés du recrutement.

Cette interdiction était « injuste et discriminatoire », a déclaré le chef du MI6, le renseignement extérieur britannique, dans une vidéo sur Twitter, publiée à l’occasion du 30e anniversaire de la fin de cette mesure.

Marking the 30 year anniversary of lifting the vetting bar to LGBT+ employees in intelligence agencies in 1991, I apologise on behalf of #MI6 for the way LGBT+ colleagues and fellow citizens were treated, and express my regret for everyone whose life was affected #LGBTHM21 pic.twitter.com/bLsnNeY8RJ

— Richard Moore (@ChiefMI6) February 19, 2021