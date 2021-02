Les soldats LGBT+ renvoyés de l'armée britannique vont pouvoir réclamer leurs médailles

Jusqu’à ce que survienne un changement de législation en 2000, les personnes LGBT+ n’étaient pas autorisées à servir dans l’armée britannique. Certaines ont été renvoyées (200 à 250 par an selon le Guardian) et ont perdu leurs médailles à leur démobilisation.

Sur son site internet, le ministère de la Défense a affirmé « s’engager à remédier à ce tort historique » en mettant en place « une politique permettant à ces personnes de réclamer la restitution de leurs médailles ».

Les militaires concernés — ou leurs proches parents en cas de décès entre temps — peuvent désormais demander à ce que leur cas soit examiné par le conseil de Défense et se verront décorés d’une nouvelle médaille si leur dossier est approuvé.

Dans un tweet, le Premier ministre Boris Johnson s’est réjoui de ce changement qui permettra de « nous attaquer à un tort historique » et réparer cette « très grande injustice ».

Those who serve in our Armed Forces deserve every recognition for their service. It was a very great injustice that this was denied to some members simply because of their sexuality. I hugely welcome the fact we can now address this historic wrong. https://t.co/JRfC1TeJhQ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 16, 2021