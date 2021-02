En 2013, 50 ans après le célèbre « Have a Dream » de Martin Luther King, Barack Obama avait décerné en 2013 à Bayard Rustin une médaille posthume à celui qui avait rendu possible la Marche sur Washington.

Aujourd’hui, il a pour projet de produire avec sa société de production Higher Ground Productions et avec l’aide du célèbre scénariste oscarisé Dustin Lance Black un biopic pour Netflix sur ce héros bien trop souvent oublié. Le réalisateur ouvertement gay George Costello Wolfe (Le Blues de Ma Rainey) dirigera le tournage du film. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Lire aussi : Bayard Rustin, ce gay méconnu qui militait aux côtés de Martin Luther King

Bayard Rustin a joué un rôle très important dans le mouvement américain des droits civiques, aussi bien pour les personnes racisées que pour la communauté LGBT+. En 1963, Bayard Rustin a organisé avec Martin Luther King la marche populaire afro-américaine de Washington.

Les historiens et proches de Martin Luther King citent souvent Bayard Rustin comme l’un de ses conseillers les plus proches et les plus influents. Néanmoins, les deux amis se sont séparés en 1964 après que Martin Luther King découvre l’homosexualité de Bayard Rustin. Il a été rapporté que Martin Luther King craignait que la compagnie de Bayard Rustin nuise à l’efficacité globale du mouvement des droits civiques.

Bayard Rustin a ensuite poursuivi une longue carrière dans la politique et le militantisme. Il a défendu les syndicats et a dénoncé la discrimination aux États-Unis et à l’étranger puis dans les années 1980, il a participé à maintenir le mouvement des droits LGBT+ au beau milieu de l’épidémie du sida. Mort en 1987, il avait laissé derrière lui son partenaire de vie Walter Naegle.