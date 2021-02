Les hommages se multiplient après le décès de l'artiste queer Ari Gold

Dimanche, le média LGBT+ Out a annoncé le décès d’Ari Gold après une longue bataille contre la maladie. Il avait 47 ans. Ari Gold a grandi dans le Bronx. Ce chanteur, artiste et militant LGBT+ a commencé sa carrière musicale dans les années 2000. Il a été l’un des premiers artistes de pop et R’n’B ouvertement gay. Ari Gold souffrait d’une leucémie depuis quelques années.

La carrière d’Ari Gold a décollé dès ses débuts avec la chanson Where the Music Takes You, qui mettait en lumière la chanteuse et actrice américaine Sasha Allen. Ari Gold a eu plusieurs pseudos : Sir Ari et GoldNation. Dans ses sept albums, il s’est plu aussi à explorer de nombreux styles musicaux : pop, R’n’b, soul très colorée.



Durant son combat contre la maladie, il avait discrètement lancé le podcast A Kiki from the Cancer Ward, où il interviewait les proches qui lui rendaient visite pendant qu’il était hospitalisé. Il était notamment très proche de RuPaul qu’il avait interviewé en 2019 à sa sortie de l’hôpital, quand on lui avait annoncé une rémission de son cancer.

À l’annonce du décès de Ari Gold, RuPaul lui a tout de suite rendu hommage « Jusqu’à ce que nous nous revoyions, mon cher ami » a-t-il écrit sur Twitter.

D’autres personnalités LGBT+ ont fait part de leur profond chagrin sur les réseaux sociaux. C’est le cas notamment de l’actrice trans Laverne Cox :

« Tant de souvenirs […] Tu m’as fait écouter tes démos dans ton appartement de la 16e Rue ouest avant de sortir ton premier album […] Beaucoup de personnes sont entrées et sorties dans ma vie durant ces 25 dernières années mais toi, tu as toujours été présent […] Je suis tellement dévastée aujourd’hui par ton départ. Mais je sais que tu continueras à veiller sur moi comme tu l’as toujours fait. Je suis reconnaissante de t’avoir connu. Je suis devenue quelqu’un de mieux car tu as fait partie de ma vie. »