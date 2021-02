L’actrice et chanteuse Golda Rosheuvel, qui est aussi connue pour sa carrière au théâtre et dans des comédies musicales, interprète le rôle de la Reine Charlotte dans la série à succès de Neflix La Chronique des Bridgerton.

Dans une récente interview pour Page Six, l’actrice lesbienne qui est en couple avec l’écrivaine Shireen Mula a parlé de sa fierté d’appartenir à la communauté LGBT+.

« Il n’y a pas beaucoup d’entre nous qui sont lesbiennes, femmes, noires et je suis très privilégiée et bénie d’être l’une d’entre elles. Je ne vais pas parler au nom d’une communauté, je suis une petite voix dans cette communauté, mais je pense que chacune de nous qui possède sa propre petite voix pour créer quelque chose de grand et de merveilleux pour que la prochaine génération se voit et soit fière. Je suis très fière de qui je suis », a déclaré Golda Rosheuvel.

D’origine guyano-britannique, l’actrice a joué aussi dans les séries Coronation Street, EastEnders et Torchwood et a interprétée de nombreux rôles sur les planches des théâtres du Royaume-Uni.

En parlant de sa fierté d’être une femme lesbienne noire, elle en profite pour souligner le fait que la représentation des personnes noires est plus forte dans les médias. À ses yeux, cela représente une belle victoire pour la société.

« Depuis longtemps, les privilégiés racontaient des histoires. Et je pense qu’il est temps que la porte s’ouvre aux autres. Et elle est maintenant ouverte par des gens de couleur, noirs et bruns comme Shonda Rhimes, Tyler Perry, Oprah Winfrey, Ryan Coogler. »