C’est un ensemble de 116 organisations de défense des droits humain et des droits LGBT+ qui se sont unies pour signer une pétition et envoyer une lettre au Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, lui demandant de présenter un projet de loi sur l’égalité des LGBT+.

« Monsieur le Premier ministre Yoshihide Suga, nous vous demandons respectueusement de vous engager publiquement et immédiatement à introduire une loi nationale interdisant la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et de diriger la rédaction d’un projet de loi anti-discrimination sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et introduire la loi pour le passage à la session de la Diète nationale avant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. »

Les différentes organisations soutiennent que le pays doit s’engager à mettre en place des lois pour l’égalité de toutes et tous en s’appuyant sur trois concepts fondamentaux : lutter pour le meilleur, s’accepter les uns les autres et transmettre l’héritage pour l’avenir.

Les signataires de la pétition mettent en avant le slogan des Jeux Olympique de Tokyo qui est « Connaître les différences, montrer les différences ». Le gouvernement japonais devrait prendre exemple sur cette phrase en rajoutant la mention « accepter les différences » dans ses projets de lois.

« Dans ce pays, l’égalité des droits des personnes LGBT+ n’est pas garantie par la loi ou dans leur vie sociale. Nous appelons à l’adoption d’une loi sur l’égalité des LGBT+ à temps pour les Jeux de Tokyo et en tant qu’héritage olympique », a déclaré Yuri Igarashi, coreprésentant de l’Alliance japonaise pour la législation LGBT+ et l’un des créateurs de la pétition.

Le Japon n’avance que trop lentement sur les problématiques de la diversité sexuelle. La pression sociale oblige encore de nombreuses personnes LGBT+ à cacher leur identité sexuelle, même à leur famille. Le mariage pour tous n’est toujours pas légal et les personnes trans sont tenues de subir une chirurgie de réassignation de genre pour que leur identité de genre soit modifiée sur leur papier d’identité. Cette pratique est d’ailleurs très critiquée par les experts médicaux internationaux et les groupes de défense des droits humains qui considèrent cette obligation comme inhumaine.