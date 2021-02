Les autorités turques ont interpellé lundi soir à Istanbul 159 étudiant.e.s réclamant la démission d’un recteur nommé par le pouvoir et la libération d’autres étudiant.e.s précédemment arrêtés pour avoir accroché un tableau orné d’un symbole associé à la communauté LGBT+.

« 159 personnes qui ont refusé de mettre fin à la manifestation devant la campus de l’Université du Bosphore et qui ont encerclé le rectorat ont été mis en garde à vue », a annoncé le bureau du gouverneur d’Istanbul.

Des vidéos montrant une intervention musclée des forces de l’ordre lundi soir contre des étudiant.e.s, qui jusque-là protestaient de manière pacifique et avec des chants festifs, ont été partagées sur Twitter.

Students at #BogaziciUniversity chanting : “Police get out ! Universities are ours !” I also am a proud graduate of Bogazici and I have to underline that these pictures of hundreds of police presence inside the campus are unprecendented pic.twitter.com/H6ID6F7gfN#BogaziciAblukada

— Selin Girit (@selingirit) February 1, 2021