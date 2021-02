Turquie : un tweet du ministre de l'Intérieur signalé par Twitter pour propos LGBTphobes

Twitter a signalé mardi un tweet du ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu qualifiant de « déviants » les personnes LGBT, estimant qu’il relevait d’une « conduite haineuse ».

« Devrions-nous tolérer que les déviants LGBT insultent la sainte Kaaba et tentent d’occuper le rectorat ? Bien sûr que non », a écrit le ministre dans son tweet, dénoncé par de nombreux internautes comme incitant à la haine contre les personnes LGBT+.

Twitter a assorti le tweet de M. Soylu d’un avertissement indiquant que le post « a enfreint les règles de Twitter en matière de conduite haineuse », ajoutant toutefois « qu’il pourrait être dans l’intérêt du public que le tweet reste accessible ». Un tweet ainsi signalé ne peut toutefois pas être retweeté. Mais certains ont critiqué l’attitude de Twitter, expliquant que le message avait pu rester trois jours.

Too little too late, @jack ! After allowing #Turkish Interior Minister #SüleymanSoylu‘s homophobic hate speech for 3 days, @Twitter finally flags his tweet for violating rules about hateful conduct but determines that « it may be in the public interest » for it to remain accessible. pic.twitter.com/p8Eiv0mhsp

— Aykan Erdemir (@aykan_erdemir) February 2, 2021