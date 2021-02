Comment vit-on avec le VIH quand on est trans ?

L’enquête « Transidentités et VIH » menée par le laboratoire de recherche Sesstim, l’association Acceptess-t et AIDES, le Ceped et de deux services de l’AP-HP (Ambroise Paré et Bichat), a pour objectif de caractériser les parcours de vie des personnes trans vivant avec le VIH et d’identifier les besoins actuels des personnes trans séropositives en termes de santé et de santé sexuelle.

L’enquête, présentée en détails sur le site d’infos sur le VIH Seronet, se charge aussi de documenter les sexualités des personnes trans en fonction de leur parcours de transition, des prises de risques et de leur rapport à la prévention tout en caractérisant les différentes offres de soins dont les personnes trans peuvent bénéficier. « Transidentités et VIH » documente aussi les différentes discriminations et stigmatisations vécues par les personnes trans.

Enquête nationale

Cette enquête nationale sera proposée à l’ensemble des personnes trans séropositives dépistées et suivies dans tous les services VIH en France. Cela représenterait environ 850 personnes parmi la cinquantaine de services concernés. Elle se déroulera sur une année complète et les participant.e.s seront indemnisé.e.s une vingtaine d’euros pour leur participation.

C’est en face à face et avec une enquêtrice que des questionnaires socio-comportemental ainsi qu’une grille biographique seront administrés aux femmes trans. Cela permettra de reconstituer les parcours de vie et d’identifier les facteurs de vulnérabilités qui ont pu surexposer ses femmes trans au VIH.

Pour les hommes trans séropositifs (qui semblent être beaucoup moins important que les femmes trans), l’enquête se fera sous la forme d’entretiens qualitatifs avec un chercheur. Des questions autour des conditions de vie, des parcours de migration, de transition, du VIH et du suivi médical seront posées aux hommes trans afin de renseigner de façon fine les pratiques et le vécu vis-à-vis du VIH.

L’accès aux soins pour les personnes trans est un combat constant selon les associations et il y a encore beaucoup de choses à faire.

L’absence de données démographiques contribue à l’invisibilité de la communauté. Grâce à cette enquête de longue haleine, ses initiateurs espèrent pouvoir avancer favorablement sur les problématiques de la transidentité et du VIH.

Pour participer à l’enquête, il faut se rapprocher du médecin qui suit l’infection par le VIH. Renseignements par mail (trans&vih.u1252 [a] inserm.fr).