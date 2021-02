Artiste, chanteuse, musicienne et productrice, Sophie Xeon s’est révélée cette dernière décennie comme une véritable icône délivrant un message de liberté et de paix.

C’est dans une déclaration publiée entre autres par The Guardian que son équipe a annoncé, ce week-end, le décès de Sophie, samedi 30 janvier à Athènes, en Grèce. Les circonstances de sa mort restent encore floues.

« C’est avec une profonde tristesse que je dois vous informer que […] Sophie est décédée ce matin vers 4 heures du matin à Athènes, où l’artiste avait vécu, suite à un accident soudain. […] À l’heure actuelle, le respect et la vie privée de la famille sont notre priorité. Nous demandons également le respect de tous ses fans, et de traiter le caractère privé de cette nouvelle avec sensibilité. Sophie a été pionnière d’un nouveau son, l’une des artistes les plus influentes de la dernière décennie. Non seulement pour ses productions et sa créativité ingénieuse, mais aussi pour le message et la visibilité qui ont été obtenus. Une icône de la libération. »

Ses fans l’adoraient pour sa vision avant-gardiste de la musique, telle une « pionnière », une « enseignante » et une « rebelle » de toute une génération et d’une communauté.

Candidate aux Grammy Awards, Sophie a reçu une multitude d’hommages posthumes venant de ses fans et d’artistes dont Christine and the Queens, MNEK, Jodie Walsh et Munroe Bergdorf.

« Sophie était une productrice hors pair, une visionnaire, une référence. Elle s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois comme artiste et comme femme. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit partie. Nous devons honorer et respecter sa mémoire et son héritage. Chérissez les pionniers », a tweeté Chris.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021

Sophie a été félicitée pour sa vision, sa créativité et l’espoir que cet artiste a donné à des millions de personnes en tant qu’artiste audacieuse, intrépide et ouvertement trans.

Originaire de Glasgow, en Écosse, Sophie était surtout connue pour son approche visionnaire de la pop et pour sa collaboration et son travail avec de grand.e.s artistes.

En 2017, Sophie a fait son coming out trans dans son clip It’s Okay to Cry. L’artiste a utilisé, pour la première fois dans son travail, sa propre voix et sa propre image en apparaissant nue sur fond bleu ciel et nuage blanc.

Dans une interview à Paper magazine en 2018, l’artiste déclarait : « La transidentité prend le contrôle pour mettre votre corps plus en phase avec votre âme et votre esprit afin que les deux ne se battent pas l’un contre l’autre et ne luttent pas pour survivre … Cela signifie que vous n’êtes ni une mère ni un père – vous êtes une personne qui regarde le monde et ressent le monde. »