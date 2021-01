Canada : Une foule rassemblée pour soutenir une jeune fille trans victime d’une agression à l'école

C’est toute une communauté qui s’est rassemblée au Canada, pour une jeune fille trans qui a été brutalement agressée dans son école et dont la vidéo de l’agression est devenue virale sur le net.

La jeune fille trans, âgée de 14 ans, a été violemment agressée par deux jeunes filles cis de sa classe à l’école secondaire Heritage Park (Mission, Colombie-Britannique). D’après la police, les deux élèves ont été arrêtées par la police et devrons comparaitre à la fin mars 2021.

Lorsque les habitants de Mission ont appris l’agression transphobe, ils se sont regroupés en masse pour former un énorme rassemblement de voitures afin de montrer leur soutien à la victime et de tracer une longue ligne dans le sable contre la haine.

Tou.te.s unis pour un soutien envers la victime et la communauté LGBT+, de nombreuses photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Des drapeaux rainbow et trans étaient brandis ainsi que des pancartes avec des messages de soutien.

Le nombre de participant.e.s à l’évènement a été estimé à plus de 1000 personnes. La drag queen Anida Tythole a partagé la vidéo de l’évènement avec pour légende « L’amour gagne toujours ».

L’etabissement scolaire de la victime a publié un communiqué à la suite de ce rassemblement, affirmant qu’il était « attristé et surpris » qu’un tel acte ait pu avoir lieu et a fourni une liste des mesures prises par la direction pour faire face aux problèmes actuels et empêcher que d’autres actes LGBTphobes se reproduisent.

« L’établissement scolaire s’engage à assurer la sécurité et le bien-être de tous nos élèves. En travaillant ensemble, nous créerons des communautés scolaires où les élèves se sentiront en sécurité, respectés et pris en charge. » a déclaré le surintendant Angus Wilson.

