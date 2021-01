Parlement européen : Renew Europe expulse un élu lituanien pour homophobie

Renew Europe, le groupe libéral du Parlement européen – qui comprend notamment les membres de LREM et du Parti libéral-démocrate allemand – a annoncé mercredi 20 janvier l’expulsion de Viktor Uspaskich, un eurodéputé de Lithuanie, à la suite de la publication de commentaires homophobes en ligne.

« Il n’y a pas de place pour l’homophobie dans la famille de Renew Europe », a déclaré le président du groupe Dacian Ciolos.

« Le groupe Renew Europe a voté ce soir la résiliation de l’adhésion de l’eurodéputé lituanien Viktor Uspaskich au Parlement européen pour ses commentaires sur les médias sociaux, à l’issue d’une procédure disciplinaire interne », a annoncé le groupe dans un communiqué.

Viktor Uspaskich a été expulsé « avec effet immédiat », a précisé le groupe.

« En tant que famille politique, nous sommes profondément engagés dans la sauvegarde et le développement des droits des personnes LGBTI+. Les propos de M. Uspaskich sont incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères et qui le placent en dehors de notre famille », a insisté le communiqué publié par Renew Europe.

Vidéo sur Facebook

Dans une vidéo publiée le 10 janvier sur Facebook, l’eurodéputé a affirmé : « Aujourd’hui, dans certains pays européens, il est dangereux de dire que vous êtes un représentant de l’orientation naturelle, c’est déjà devenu dangereux ». « La plupart de ces gens ne font pas de publicité, mais ceux qui mettent leur b**e sous une jupe et vont dans la rue et crient, ce sont des pervers, et de telles choses ne doivent pas être tolérées ».

Tomas Vytautas Raskevičius, un député lithuanien pro-LGBT+, avait alors vivement critiqué la vidéo. Dans un post Facebook, il dénonce l’homophobie « dégoûtante » de Viktor Uspaskich. « Je n’ai qu’une seule question : est-ce que ça va quand un membre du Parlement européen répand publiquement un discours de haine homophobe ? », s’indigne-t-il.

Selon Euractiv, Dacian Cioloș avait prévenu l’eurodéputé d’une explosion s’il ne retirait pas ses propos. « Je dois insister pour que vous reveniez sur ces propos homophobes méprisables et je m’excuse auprès du public et de vos collègues de Renew Europe pour le mal que vous avez infligé ». « J’attends cela de vous au plus tard le jeudi 14 janvier à midi », ajoute-il.

Il avait précisé que la décision revenait alors aux députés européen.ne.s, qui devaient décider si « l’explication et les excuses sont suffisantes pour vous permettre de rester dans notre groupe ».

Le groupe Renew Europe compte désormais 97 eurodéputé.e.s, et un seul élu lituanien.

Avec l’AFP