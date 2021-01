Peu de séries ont marqué à ce point une génération. Cyril, Tiphaine, Mickaël et Stanislas se souviennent pour Komitid de leurs émois devant les 128 épisodes de Dawson qui les ont scotchés chaque semaine devant TF1 dès janvier 1999.

Stanislas a 34 ans et ses souvenirs sont très précis : « Dawson, c’est une série d'ados dans la foulée de Beverly Hills et Hartley Cœurs à Vif mais pour la première fois, ils avaient presque mon âge. C'était aussi la première fois que je tombais dans une dynamique de feuilleton, où j'avais le sentiment de suivre le développement d'une histoire, où le fait de savoir si X allait sortir avec Z m'intriguait tant, et où la dynamique de saisons avec leurs intrigues propres m'apparaissait aussi. Et rapidement c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire classique, commenté dans les cours de récré ».