Les joueuses de football Marta Silva et Toni Pressley se sont fiancées

C’est dans une publication Instagram que Marta Silva a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. Plusieurs photos montrent le couple avec leurs bagues de fiançailles et la joueuse de football a déclaré : « C’est un autre chapitre de l’histoire que nous écrivons ensemble. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par martavsilva10 (@martavsilva10)

Toni Pressley a également partagé la publication de sa compagne sur son compte Instagram avec pour légende le seul mot « OUI » avec un émoji souriant orné de cœur.

Marta Silva et Toni Pressley sont toutes les deux considérées comme de très grandes joueuses de football.

Toni Pressley joue pour le club de l’Orlando Pride, une équipe qui compte également depuis 2016 l’iconique couple Ashlyn Harris et Ali Krieger.

Quant à Marta Silva, la joueuse dispose d’un portefeuille professionnel impressionnant. Silva Marta joue également pour l’équipe nationale féminine du Brésil et est ambassadrice de bonne volonté mondiale des Nations Unies.

Elle a aussi défendu le sport avec un nombre incroyable de réalisations, notamment en devenant la première joueuse à marquer un but lors de cinq Coupes du monde. Marta Silva détient également le record du plus grand nombre de buts lors des tournois de la Coupe féminine de la Fifa et a été récompensé à six reprises en tant que Joueuse mondiale de l’année par la Fifa.