Découvrez la magnifique publicité gay de Doritos Mexique

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque alimentaire Doritos Mexico a publié une magnifique publicité 100 % inclusive. Créée par Slap Buenos Aires et dirigée par Nico Veiga de Primo Mexico, la publicité suit un fils qui rentre chez son père divorcé avec un « ami » pour les fêtes.

La vidéo de deux minutes, intitulé « Le meilleur cadeau », est basée sur une histoire vraie. Une fois arrivé chez son père, le fils et son « ami » essaye de masquer du mieux qu’ils peuvent la nature de leur relation… Mais le père remarque rapidement leur proximité, les regards complices et les gestes tendres qu’ils peuvent s’échanger. Ne sachant pas comment aborder le sujet avec son fils, le père demande de l’aide sur le réseau social Reddit :

« Je suis un père divorcé de 52 ans et j’ai besoin d’aide. Mon fils et son ami forment un couple et n’osent pas me le dire. »

Le père va vite être submerger de conseils et de soutiens et une réponse va vite lui faire prendre conscience du non-problème de la situation :

« Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre fils est de l’accepter tel qu’il est ».

Le père décide donc d’aller voir son fils et de lui dire simplement qu’il l’aime.

La vidéo fait partie du programme de sensibilisation LGBT+ continue de la marque Doritos au niveau global. Doritos Rainbow soutient la communauté LGBT+ depuis 2016 et la société a récemment lancé une campagne #PrideAllYear permettant au public de publier ses propres histoires. La marque a déjà personnalisé ses paquets de chips aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion du mois des fierté et avait fait le buzz avec une publicité inclusive qui est devenue très virale lors du Super Bowl 2019.

« Nous sommes vraiment fiers des réalisations qui ont été accomplies avec Doritos Rainbow. Nous pensons que le moment est venu de montrer que notre engagement va au-delà d’une fière célébration en juin », a déclaré Eduardo Córdoba, directeur marketing de Doritos Mexique.

Regardez :