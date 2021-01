Le lutteur professionnel Mr Grim fait son coming out pan

Bienvenue à Mr Grim dans la grande famille des LGBT+. Pour bien commencer l’année, Chris Lewis s’est rendu sur Twitter pour partager avec fierté et sincérité son coming out pan.

« Pendant des années, j’ai lutté avec mon identité, trop inquiet de ce que les autres ressentiraient ou penseraient de moi. J’ai enfin eu le courage d’exprimer ouvertement que je suis pansexuel. Merci @NylaRoseBeast d’avoir été mon inspiration, mon soutien et de m’avoir tenu la main tout au long de ce processus », a écrit Lewis dans son message sur Twitter.

For years, I've struggled with my identity. Too worried about how others would feel or think about me. I've finally gained the courage to openly express that im Pansexual. Thank you @NylaRoseBeast for being my inspiration, supportive and holding my hand throughout this process.

— The Hitman For Hire Mr. Grim (@MRGRIM_IS4_HIRE) January 1, 2021