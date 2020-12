Cinéma : Quels films LGBT+ en 2021 ?

Après une année compliquée avec de longues périodes de fermeture des salles de cinéma, professionnels et cinéphiles sont dans l’attente d’une réouverture qui, d’après les dernières informations, devrait intervenir en février ou mars. Dès la réouverture, il sera possible de découvrir le film de Nicolas Maury, Garçon Chiffon, dont la carrière bien lancée a été interrompue au bout de 2 jours d’exploitation.

Devraient suivre de nombreux films LGBT+ ayant circulé en festival tels que le magnifique documentaire Fabulous d’Audrey Jean-Baptiste consacré à Lasseindra Ninja, sa pratique du voguing et son retour sur ses terres de Guyane ou le deuxième long métrage du Sud-Africain Oliver Hermanus (Beauty, Queer Palm 2011), Moffie, un magnifique coming of age sensuel et politique en milieu militaire.