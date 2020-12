Les sportives Amanda Chidester et Anissa Urtez vont bientôt se marier… et devenir rivale aux JO de Tokyo

Amanda Chidester a demandé la main de sa bien-aimée Anissa Urtez lors d’un voyage entre ami au début de l’année 2020, avant que la pandémie du coronavirus ne balaye le monde. Très étonnée, Anissa ne s’attendait pas du tout qu’elle serait fiancée à la fin de son voyage.

« Je savais que cela arriverait un jour, mais je ne pensais pas que cela se produirait à l’automne, j’avais imaginé nos fiançailles au printemps 2021 ou quelque chose du genre. La bague était magnifique, c’était parfait, l’emplacement était magnifique aussi. Donc je suis vraiment contente de la demande en mariage d’Amanda », a déclaré Anissa Urtez.

Avec le coronavirus, les deux sportives ont vu leur entrainement sportif reporter ainsi que les Jeux Olympiques de Tokyo. Amanda Chidester, qui devient une adversaire pour sa petite amie, lorsqu’il s’agit de softball, a avoué que le report des JO était une bénédiction pour elle. Les deux sportives vont pouvoir s’entraîner davantage puisque qu’elles vont devoir batailler pour la médaille d’or.

« On fait comme si nous ne nous connaissions pas lorsque nous sommes sur le terrain. C’est le match », a déclaré Anissa Urtez

« Nous en avons parlé pendant longtemps. Quiconque gagne les JO, nous serons heureuses l’une pour l’autre, quoi qu’il arrive. Peu importe le résultat », a confié Amanda Chidester.

Sur le podcast Five Rings to Rule Them All, les deux sportives ont parlé de leurs fiançailles et Anissa Urtez en a profité pour parler de son coming out en expliquant qu’elle se trouvait « chanceuse » car il s’est fait simplement et qu’elle n’a pas eu de « terrible contrecoup ». Elle explique quand même qu’elle a dû être un peu plus patiente avec sa famille, le temps qu’elle accuse la nouvelle.

« J’ai eu quelques problèmes avec ma famille et c’était assez dur pour ma mère au début. Les conversations avec ma mère étaient difficiles à supporter parce qu’elle sentait qu’elle avait fait quelque chose de mal. Et cela m’a fait ressentir comme si j’étais une mauvaise personne d’une certaine manière, comme si j’avais fait quelque chose de mal. »