« La Machine de Turing », pièce multi-récompensée de Benoit Solès éditée pour les enseignants

Un peu de changement ne fait jamais de mal dans les classiques de la création française à destination des étudiants… La célèbre pièce de théâtre La Machine de Turing de Benoit Solès, qui a été honorée de quatre Molières en 2019, est maintenant éditée dans la collection Carrés classiques, chez Nathan. Comme le film Imitation Game, cette pièce de théâtre, créée à Avignon puis jouée au Théâtre Michel à Paris, est inspirée de la vie d’Alan Turing, mathématicien de génie durant la Seconde Guerre mondiale, mort dans l’oubli et condamné pour son homosexualité.

Cet ouvrage est maintenant disponible pour les enseignants désireux de faire découvrir d’autres types d’œuvres à leurs élèves. Et ça, c’est une bonne nouvelle pour l’inclusion LGBT+ dans le milieu scolaire. La collection Carré classiques à destination des enseignants permet une approche pédagogique des ouvrages classiques et contemporains. Benoit Solès se retrouve désormais aux côtés de Molière, Maupassant ou encore Victor Hugo.

Un peu d’histoire : Alan Mathison Turing est né en 1912 à Londres, après des études de mathématiques. Il écrit à l’âge de 22 ans un article qui va révolutionner la technologie en décrivant ni plus ni moins le fonctionnement de l’ordinateur tel qu’il a été ensuite développé. Il continue ensuite ses recherches mathématiques et finit par décrypter la machine Enigma, utilisée par l’armée allemande pour transmettre des messages codés. On estime que grâce à cette machine, la Seconde Guerre mondiale a été raccourcie de deux ans et que des millions de vie ont pu être épargnées. Alan Turing a d’ailleurs reçu l’Ordre de l’empire Britannique pour ses travaux.

Alan Turing était gay. À cette époque, l’homosexualité était considérée comme un crime pour le Royaume Uni, ce qui lui a valu une condamnation par la justice du pays. Plutôt que d’aller en prison, il accepte d’être soumis à un traitement de castration chimique à base d’œstrogènes. En 1954, Alan Turing est retrouvé mort dans son lit. Sur sa table de chevet, une pomme à moitié croquée. On dit que le fruit aurait été trempé dans du cyanure. La thèse du suicide est retenue même si le contexte géopolitique (on est en pleine Guerre Froide) fait planer des doutes sur les raisons de sa mort. Ce n’est qu’en décembre 2013 qu’il est gracié à titre posthume par la Reine Elizabeth II.

En attendant la sortie de l’ouvrage, un concours d’écriture autour de la pièce de théâtre a été lancé par Nathan depuis le 15 décembre à destination des élèves de troisièmes et des lycéens de France. Le premier prix sera une rencontre avec l’auteur Benoit Solès.