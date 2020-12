Plus de 300 dignitaires religieux appellent à interdire les « thérapies de conversion »

Plus de 300 dignitaires religieux de 35 pays ont appelé mercredi à interdire les « thérapies de conversion » qui prétendent transformer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, souvent pratiquées au nom de la foi.

Une déclaration commune a été publiée par la fondation britannique Ozanne à l’occasion d’une conférence organisée à Londres. Parmi ses signataires initiaux figurent des représentants anglicans, musulmans, juifs, bouddhistes et sikhs notamment, dont l’ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et compagnon de lutte de Nelson Mandela.

« Nous demandons à ce que tout le possible soit fait pour mettre fin aux pratiques appelées communément “ thérapie de conversion ” et qui visent à changer, supprimer ou effacer l’orientation sexuelle d’une personne, de son identité de genre ou de son expression de genre, et nous demandons que ces pratiques néfastes soient interdites », déclarent-ils.

Senior faith leaders from around the world unite to condemn violence & discrimination against LGBT people & call for a global ban on conversion therapy.

Join them in signing their Global Declaration & ask your religious leader to sign too ! https://t.co/Nk4yUPiajx #GICLGBT #LGBT pic.twitter.com/rA8vICQbEk

— Ozanne Foundation (@OzanneFoundn) December 16, 2020