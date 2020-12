Le royaume du Bhoutan est sur le point de dépénaliser l’homosexualité

Jusqu’alors, le code pénal du royaume du Bhoutan (officiellement 800 000 habitants) rendait illégales les « relations sexuelles contre nature », ce qui inclut pour beaucoup l’ensemble de la communauté LGBT+. Cette loi est enfin sur le point de changer. Jeudi 10 décembre, à l’occasion de la journée mondiale des droits humains, les membres du parlement des deux chambres de ce pays asiatique, ont approuvé avec une large majorité de 63 voix sur 69 une modification du Code pénal qui décriminalise l’homosexualité. Le roi du Bhoutan doit encore donner son accord et signer l’amendement pour l’approbation finale.

Jessica Stern, directrice d’OutRight Action International a déclaré :

« Pendant trop longtemps, les droits humains des personnes LGBT+ n’ont pas été reconnus. Aujourd’hui, le Bhoutan a choisi de raconter une histoire différente et de se créer un avenir différent. La dépénalisation de l’homosexualité au Bhoutan est une énorme réussite. C’est à la fois un témoignage de la persévérance du mouvement LGBT+ au Bhoutan et une source d’inspiration pour les mouvements LGBT+ à travers le continent et le monde où de telles lois sont toujours en vigueur. »

Le Royaume du Bhoutan rejoint maintenant la liste croissante des pays asiatiques qui mettent fin ou assouplissent les inégalités à l’égard de la communauté LGBT+. L’Inde a dépénalisé l’homosexualité en 2018 et se penche maintenant sur la question du mariage pour tou.te.s. Le Népal quant à lui à l’intention d’inclure les personnes LGBT+ dans son prochain recensement national.