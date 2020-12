Braunwyn Windham-Burke, de l’émission « Real Housewives » vient faire son coming out

Braunwyn Windham-Burke, une des participantes à l’émission de télé-réalité Real Housewives of Orange County vient de révéler qu’elle était lesbienne et en couple avec une femme. Ce programme suit le quotidien de mères aux foyers et d’épouses américaines sous le soleil de Californie.

Braunwyn Windham-Burke a 42 ans et est mariée depuis plus de 20 ans à son mari Sean Burke avec qui elle a eu sept enfants. Tout récemment, dans une interview pour Glaad, elle a fait son coming out :

« J’aime les femmes. Je suis lesbienne. Je suis membre de la communauté LGBT+. Il m’a fallu 42 ans pour le dire, mais je suis tellement fière de l’endroit où je suis actuellement. Je suis si heureuse où je suis. Être bien dans ma peau après si longtemps, c’est tellement agréable. Je commence à peine à avoir l’impression de devenir la femme que je suis censée être. Je l’ai toujours su, mais il m’a fallu, personnellement, 42 ans pour être à l’aise dans ma peau et faire mon coming out », a déclaré Windham-Burke.

Braunwyn Windham-Burke explique qu’elle a vraiment accepté sa sexualité après avoir échangé un baiser avec Tamra Judge, une autre participante dans l’émission Real Housewives. Depuis cet épisode, elle a entamé une relation avec une femme qui s’est très vite transformée en une grande passion.

Malgré cette révélation, la mère de famille reste toujours mariée à Sean Burke et n’a pas l’intention de divorcer après 20 ans de mariage et elle continuera à s’occuper de leurs enfants.