Dans son nouveau film Falling, Viggo Mortensen joue le rôle d’un homme gay et pour sa première, il a aussi réalisé le film. Falling traite l’histoire d’un patriarche atteint de démence et qui est raciste et homophobe. John, son fils gay (Viggo Mortensen) et Eric, son compagnon (Terry Chen) devront faire face à la sénilité du père et s’occuper de sa fin de vie.

Nominé aux oscars, Viggo Mortensen a dû faire face à une avalanche de critiques sur le fait qu’il aurait dû donner le rôle à un acteur gay plutôt qu’il soit interprété par un homme hétéro. L’acteur se positionne sur le sujet et trouve les critiques saines et légitimes, mais il ne pensait pas que cela serait un problème pour le casting de son film.

« C’est l’époque dans laquelle nous vivons, et je pense qu’il est sain que ces problèmes soient soulevés. »

Dans une interview pour le Times, il répond à toutes les critiques :

« Écoutez, c’est l’époque dans laquelle nous vivons, et je pense qu’il est sain que ces problèmes soient soulevés. La réponse courte est que je ne pensais pas que c’était un problème de jouer un rôle gay. Et les gens me demandent encore : “ Eh bien, qu’en est-il de Terry Chen ? ” (qui joue mon mari dans le film) “ Est-il gay ?’ ”La réponse est que je ne sais pas, et je n’aurais jamais la témérité de demander à quelqu’un s’il est gay. Et comment savez-vous quelle est ma vie ? Vous supposez que je suis complètement hétéro. Peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas. Et ce ne sont franchement pas vos affaires… Je veux que mon film fonctionne, et je veux que le personnage de John soit efficace. Donc si je ne pensais pas que c’était une bonne idée, je ne le ferais pas », a declaré Viggo Mortensen.

Il y a toujours des débats sur les acteurs ou actrices hétéros et cisgenres qui jouent des personnages LGBT+ au cinéma. Ce débat a même pris une toute autre tournure lorsqu’il a été annoncé que l’actrice Scarlett Johansson jouerait le rôle d’un homme trans dans le biopic Rub & Tug. Depuis, d’autre acteurs tels que Taron Egerton, Rami Malek et Jack Whitehall ont été eu aussi confrontés à des réactions négatives pour leur interprétation d’hommes queer dans les films Rocketman, Bohemian Rhapsody et Jungle Cruise.