« Les Garçons bleus », découvrez le portrait animé de Matis

Pour ce nouveau portrait, Francisco Bianchi met à nu Matis, un jeune skateur et étudiant en art dramatique. Matis explique le rapport particulier qu’il a avec son corps qui lui sert aussi d’outil de travail.

« Je laisse vachement de liberté à mon corps et j’essaye vraiment de laisser mon corps vivre et de laisser mon corps être la personne qu’il a envie d’être avec moi. Grâce au théâtre j’ai vraiment donné cet aspect d’outils à mon corps je le vois comme un outil de travail dans le sens où c’est lui qui me fait jouer.

Je lui donne des directives mais c’est grâce à lui que je peux faire les choses que je fais sur un plateau. C’est donc vraiment un outil à part entière qui s’entretient et qu’il faut prendre soin, sauf quand je tombe en skate par exemple… Mais je le vois vraiment comme un outil de travail, comme la chose qui me permet de faire ce que j’aime dans la vie et de le faire du mieux possible », raconte Matis dans son portrait.

Regardez :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par un projet de Francisco Bianchi (@lesgarconsbleus)

