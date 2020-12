Elton John mobilise des personnalités sur sa chaîne TikTok contre le sida

Elton John organise ce soir dès 21 heures (heure de Paris) un événement virtuel sur sa chaine TikTok en se mobilisant pour la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Animé par Reggie Yates, l’événement mettra en vedette John et David Furnish ainsi que des stars du reseau TikTok. Il y aura aussi de nombreux invités et des performances de Rina Sawayama, Sam Fender et Sam Smith.

« Le VIH peut sembler une maladie du passé, en particulier avec la Covid-19 dans les gros titres, mais il affecte toujours tout le monde. »

« Je suis ravi de célébrer la Journée mondiale du sida avec TikTok et ma fondation cette année pour célébrer les progrès que nous avons réalisés et marquer ce que nous pouvons faire collectivement pour mettre fin à l’épidémie de sida. […] Le VIH peut sembler une maladie du passé, en particulier avec la Covid-19 dans les gros titres, mais il affecte toujours tout le monde. Nous devons tous nous soucier du VIH et mettre fin à la discrimination autour de cette maladie. Notre TikTok Live propose d’excellents contenus pour briser les mythes autour du VIH, parler de rapports sexuels protégés et faire en sorte que les jeunes sachent comment se protéger et protéger les autres », a déclaré John dans un communiqué.

L’évènement de ce soir sera le grand final d’une campagne de sensibilisation au sida qui a démarré le 25 novembre sur TikTok. Un questionnaire a été mis en ligne à la disposition de tous les TikTokeurs pour sensibiliser et éduquer au VIH/sida.

Rich Waterworth, le directeur général de TikTok UK et Europe a expliqué que cette campagne avait pour objectif d’utiliser la plate-forme sociale pour sensibiliser les jeunes à la maladie et les éduquer sur la prévention.

« Pendant des décennies, la Fondation Elton John a travaillé sans relâche pour protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre l’épidémie du VIH/sida. Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Elton John AIDS en utilisant notre plateforme pour amplifier leur message et éduquer notre communauté d’une manière authentiquement TikTok », a déclaré Rich Waterworth dans un communiqué.

Vendredi dernier, le roi de la pop Elton John a reçu, avec son partenaire David Furnish, le prix Global Impact aux British LGBT Awards. Il représente l’un des prix les plus prestigieux de l’ensemble des British LGBT Awards.