On peut voir depuis la semaine dernière à la télé, sur les réseaux sociaux et sur les panneaux publicitaires la nouvelle campagne de pub de la marque de cosmétiques masculins Gillette. Dévoilée à l’occasion de la Journée internationale de l’homme (sic), cette campagne met en scène la masculinité dans sa diversité via différents portraits.

La perfection au masculin se conjugue au pluriel !🙌

À l'occasion de la #JourneeInternationaleDelHomme, célébrons la masculinité dans toute sa diversité.

Rendez-vous sur notre compte pour découvrir les histoires de Lois, Antoine, Benjamin, Thomas, Simon & Mickael. pic.twitter.com/5SnkrXmot3 — Gillette France (@Gillette_France) November 19, 2020

La communauté LGBT+ y est très bien représentée avec un couple gay formé par le YouTubeur Simon Vendeme (20 ans et ouvertement pansexuel) et son petit-ami Mickael (connu sous le pseudo Snake). On y voit aussi Lois, un jeune homme trans de 22 ans.

Évidemment, il fallait s’en douter, la campagne de pub n’a pas plu aux conservateurs qui ont critiqué la marque et la campagne sur les réseaux sociaux. Simon Vendeme a tout de suite réagi :



« J’ai vu que ça commence à faire polémique ici, alors étant directement concerné, je voulais vous partager ma réaction. Pour la première fois une pub Gillette avec un couple LGBT+ voit le jour sur les réseaux sociaux et est affichée dans des dizaines de stations de métro à Paris ! Les réactions homophobes et machos fusent, car beaucoup de personnes continuent de considérer bêtement que les gays ne sont pas de vrais hommes à part entière. Mais pour commencer, qu’est-ce qu’un vrai homme ? Il y a tellement de façon d’être masculin. Il n’y a pas qu’un type de masculinité prédéfinie et cette pub le souligne aujourd’hui avec mon couple. »

Par rapport à la nouvelle pub Gillette qui fait polémique 🥰 pic.twitter.com/CSHOYEn6Gp — Simon Vendeme (@SimonVendeme) November 19, 2020

Ainsi, la marque Gillette participe avec beaucoup de finesse à l’inclusion LGBT+ qui encore trop rare dans les publicités.

Alors, quelle sera la prochaine marque à jouer la carte LGBT+ ?

Regardez le spot TV :