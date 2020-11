Les publicitaires ciblent davantage la diversité au sein de la communauté LGBT+

Les publicitaires et les marques ont commencé ses dernières années à se sentir plus à l’aise dans l’inclusion de la communauté LGBT+ dans leurs campagnes de communication. Et selon Queerty, qui a examiné les pubs de ces derniers mois, nous commençons à voir des publicités avec des personnes des différentes couleurs.

Il était temps que la grande diversité de la communauté LGBT+ soit enfin représentée à sa juste image. Blanc, noir, asiatique, gay, lesbienne, bi, trans, drag, queer, pan, intersexe… tant de différences qui représentent toutes les couleurs du drapeau rainbow.

Depuis le meurtre de George Floyd et la création du mouvement Black Lives Matter (Les vies noires comptent), les annonceurs cherchent à améliorer l’inclusion et la diversité LGBT+. Ces derniers mois, les représentations queer ont commencé à évoluer dans les pubs TV.

Très récemment, la célèbre marque de gâteaux fourrés Oreo a réussi à illustrer à merveille cette nouvelle tendance d’inclusion. Pour la dernière Journée Internationale du Coming Out, Oreo a publié un très beau film LGBT+ émouvant et rempli d’amour. Une jeune fille métisse présente à sa famille sa petite amie. Sa mère qui est noire lui offre un accueil chaleureux alors que son père blanc parvient à peine à lui dire bonjour. La famille passe un week-end ensemble et finalement, le père vient surprendre tout le monde en repeignant la clôture de leur maison aux couleurs de l’arc-en-ciel.

En Angleterre, un très beau spot publicitaire pour la célèbre marque de préservatifs Durex met en scène différents couples mixtes. Elle met en avant et avec brio, toute la diversité de l’amour et de la sexualité en gardant un discours tres préventif.