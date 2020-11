L’acteur JJ Hawkins incarnera le premier personnage trans de la série « Charmed »

JJ Hawkins est l’étoile montante des écrans qui s’est fait connaître principalement pour son rôle dans la mini-série de CBS The Red Line, où il incarnait Riley, le meilleur ami trans du personnage principal. Il a ensuite fait quelques apparitions dans des drames policiers tels que All Rise et Criminal Minds.

Aujourd’hui, il se retrouve à la tête du premier rôle trans du remake de la légendaire série des années 90 Charmed. Il jouera le rôle de Kevin, un étudiant trans qui inspire l’une des trois sœurs du redoutable trio dans sa quête de victoire contre les « forces redoutables ».

La série fantastique Charmed suit un trio de sœurs, connues sous le nom de Charmed Ones, qui utilisent leurs trois pouvoirs combinés pour vaincre des démons et autres forces des ténèbres.

Le remake met aussi en vedette un autre personnage LGBT+ avec l’actrice lesbienne et activiste Melonie Diaz, qui joue le rôle de Mel Vera. Madeleine Mantock joue le rôle de la sœur aînée et Sarah Jeffrey complète le trio en tant que Maggie Vera.

La série originale a duré de 1998 à 2006 avec au casting Alyssa Milano, Shannen Doherty, Brian Krause, Dorian Gregory, Julian McMahon, Drew Fuller et Kaley Cuoco.

Charmed est entrée dans l’histoire en 2006 comme la série ayant un casting de stars entièrement féminines avant d’être détrônée par la série Desperate Housewives.