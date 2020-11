En promo pour son nouvel album, Kylie Minogue défend la communauté trans

Lors d’une interview pour The Guardian, Kylie Minogue, la reine de la pop et icône LGBT+ de légende a exprimé sa vision très simple et claire en ce qui concerne les femmes trans. Elle donne son point de vue sur les actuels débats toxiques au Royaume-Uni concernant les droits des trans.

« Si vous êtes une femme trans, vous devriez sans aucun doute utiliser les infrastructures et toilettes pour femmes. […] Il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent faire du bruit et être perturbateurs. Toutes les personnes courageuses qui font du bruit, je les admire vraiment. Mais il faut savoir qui fait du bruit pour les bonnes raisons… »

La star de la pop qui s’est toujours positionné en faveur de la communauté LGBT+ diffuse un message très inclusif. Mais il fallait s’en douter, les transphobes ont critiqué les propos de Kylie Minogue et lui ont reproché d’être hors de propos pour une interview de promo de son nouvel album.

En réponse à ces critiques, Kylie Minogue a déclaré dans une autre interview pour la radio :

« Il est encore choquant de savoir qu’il y a des gens qui ne vivent pas vraiment leur vie, par haine et peur, en l’occurrence par ceux qui n’acceptent pas les personnes trans. »