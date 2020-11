« Bravo por vos », un magazine people parodique espagnol fait la part belle aux femmes et LGBT+ du Moyen-Age

Depuis août 2020 le magazine parodique Bravo por vos, créé grâce à un crowdfunding par Pablo Leal, un architecte espagnol, est arrivé dans les boîtes aux lettres des aficionados d’histoire hispanophones. A la une, une reine médiévale et des rubriques plus drôles les unes que les autres avec des touches de queer et de féminisme.

L’histoire dans l’Histoire

Tout débute en 2015, cinq siècles après la fin du Moyen-Age. Pablo Leal s’amuse avec des ami.e.s à imaginer des discussions entre une figurine du Penseur de Rodin et une Vénus de Milo, ainsi que les ragots que pourraient susciter leur relation. De fil en aiguille, iels publient Medieval Bravo sur les réseaux sociaux. C’est-à-dire des couvertures de magazines et des tests en version médiévale, en parodiant la revue people espagnole pour ados Bravo, publiée de 1995 à 2017.

Mais Pablo Leal souhaite aller plus loin. “El abad” (l’abbé, son pseudonyme de rédacteur) lance seul un crowdfunding pour fabriquer un magazine entier, avec des rubriques mode, loisir ou encore courrier des lecteurs. Il récolte fin 2018 plus de 5000 euros nécessaires pour donner naissance à Bravo por vos.