États-Unis : le nombre de député.e.s LGBT+ pourrait doubler après l'élection présidentielle

L’élection présidentielle aux États-Unis, qui oppose Donald Trump à Joe Biden, a lieu mardi 3 novembre. Le même jour, les 435 député.e.s qui siègent à la Chambre des représentants sont élu.e.s, ainsi que 35 des 100 sénateur.trice.s.

2020 est une année record pour les candidat.e.s LGBT+, puisqu’au moins 24 d’entre eux et elles se présentent à la Chambre. « Ces divers candidats apporteront leurs expériences vécues à un organisme qui a désespérément besoin de perspectives plus uniques », a déclaré Annise Parker, la présidente du LGBTQ Victory Fund, à NBC News.

Sept député.e.s LGBT+, tou.te.s démocrates, sont actuellement en poste à la Chambre des représentants. Tous et tou.te.s devraient être réélu.e.s. Sharice Davids, de l’État du Kansas, est devenue en 2018 la première femme amérindienne ouvertement lesbienne au Congrès des États-Unis. Deux sénatrices démocrates, Tammy Baldwin du Wisconsin et Kyrsten Sinema de l’Arizona, qui sont respectivement lesbienne et bie, gardent leurs sièges et ne sont pas à réélire.

Parmi les 17 nouveaux et nouvelles candidat.e.s, seul.e.s deux d’entre eux et elles sont républicain.e.s.

24 potentiel.le.s député.e.s LGBT+ aux États-Unis

Georgette Gómez, la présidente du conseil municipal de San Diego qui se présente dans le 53ème District de Californie, est fille d’immigrant.e.s mexicain.e.s. Si elle gagne le siège, elle sera la première femme latina LGBT+ au Congrès des États-Unis. « C’est quelque chose pour lequel je me bats et que je continuerai de faire avancer, de défendre les immigrants, de défendre les droits des immigrants, d’amener ce pays à commencer à aborder une réforme globale de l’immigration », explique-t-elle à NBC News.

L’avocat Mondaire Jones et le membre du conseil municipal de New York Ritchie Torres, sont deux candidats démocrates pour les 17ème et 15ème districts de New York. S’ils l’emportent mardi, ils seront tous deux les premiers hommes Noirs ouvertement gays élus au Congrès.

Gina Ortiz Jones, est une ancienne capitaine de l’armée de l’air et conseillère à la sécurité nationale sous les administrations Obama et Trump. Elle est en campagne pour le 23ème district du Texas. Si elle remporte son élection, elle deviendrait la première députée ouvertement lesbienne du Texas et la première Philippine-américaine à la Chambre des représentants des États-Unis.