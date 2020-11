Les icônes lesbiennes du sport Megan Rapinoe et Sue Bird ont annoncé leurs fiançailles ce weekend. Le couples vit une belle histoire d’amour depuis maintenant quatre ans.

L’annonce est simple mais efficace. Sans aucune légende, la championne de basketball Sue Bird a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle Megan Rapinoe s’agenouille devant elle et lui passe une bague de fiançailles au doigt. Le tout, au bord d’une piscine avec la mer en fond. La photo fait rêver !

Comme le rappelle le média LGBT+ Out, les deux championnes de football et de basketball forment l’un des plus grands couples de sportives du moment. Elles se fiancent un peu moins d’un an après le mariage de leur couple d’amies et championnes sportives, Ashlyn Harris et Ali Krieger.

Un couple de championne

Sue Bird a récemment remporté son quatrième championnat WNBA de basket. Elle est la première sportive à remporter quatre championnats. Multiplement décorée, elle a également remporté quatre médailles d’or olympiques, quatre titres de la Coupe du monde FIBA ​​et cinq championnats d’EuroLeague.

Quant à Megan Rapinoe, elle a été nommée comme meilleure joueuse de la FIFA en 2019 et a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 2012, à la Coupe du monde féminine FIFA 2015 et à la Coupe du monde féminine FIFA 2019. Elle a également remporté le Ballon d’Or de 2019.

Le couple est sous une bonne étoile et nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.