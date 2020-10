Un père gay noir écrit un livre pour enfants qui prône la tolérance et la diversité

Leon Wenham est gay et noir. Il est également papa d’un petit garçon de cinq ans qu’il a adopté en solo. Comme il l’explique au média PinkNews, il a eu envie d’écrire You, Me and Lots and Lots of Love (« Toi, moi et beaucoup beaucoup d’amour ») car il n’avait encore jamais vu sa structure familiale reflétée dans les livres pour enfants.

Le titre de son livre, publié en auto-édition, est un clin d’œil aux mots qu’il répète souvent à son fils : « Dans notre maison, il y a toi, moi et beaucoup beaucoup d’amour. »

« Le livre parle de mon parcours d’adoptant. Il parle aussi des sentiments forts et des émotions que vivent de nombreux enfants adoptés. L’autre message principal de ce livre est qu’il faut normaliser la diversité dès le plus jeune âge. J’ai volontairement utilisé autant que possible des personnages d’origines ethniques différentes, afin de montrer aux enfants que tout le monde est différent et que c’est très bien. Ce livre s’adresse à TOUS les enfants et à TOUTES les familles. Trouver des livres inclusifs pour les enfants peut être difficile, mais ma mission est de m’assurer que chaque enfant comprenne à quel point il est normal d’être différent. »

Les livres pour enfants sont majoritairement écrits par des auteurs blancs pour des familles blanches. Déçu aussi par le manque de diversité des contes traditionnels, Leon Wenham explique :

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi d’écrire ce livre est que je n’ai trouvé aucun livre qui représentait notre schéma familial. Je suis un noir caribéen. Tous les livres sont très stéréotypés et mettent en avant des caucasiens. Montrer cela à des enfants adoptés qui ne vivent pas dans des familles traditionnelles n’est pas très profitable pour eux. Cela met juste en avant qu’ils sont différents, ce qui peut être assez difficile à vivre pour un enfant de quatre ou cinq ans. »

D’après une étude d’un centre d’alphabétisation de l’enseignement primaire, seulement 4 % des nouveaux livres pour enfants britanniques présentent des personnages principaux de couleur quand seulement 7 % des livres pour enfants présentent une personne de couleur à quelque titre que ce soit. Les livres pour enfants présentant des familles LGBT+ dominent, hélas, souvent les listes des livres les plus interdits au niveau international.