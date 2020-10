Pour son premier film comme réalisateur, le comédien Nicolas Maury fait un pas de côté et se projette en Jérémie, acteur en crise dont la carrière piétine et le couple éclate à cause de sa jalousie grandissante. C’est en opérant un retour vers sa terre d’origine et sa mère que le garçon va trouver en lui les ressources nécessaires à la renaissance, la reprise en main de sa vie et de ses envies. Un film drôle, sensible, doux et d’une sincérité infinie.

Nicolas Maury est un garçon surprenant. On pourrait le croire intello si on se fie à sa carrière débutée sur les bancs des Conservatoires d’Art dramatique de Bordeaux d’abord et de Paris ensuite et à ses premières apparitions chez des réalisateurs pointus : Chéreau (Ceux qui m’aiment prendront le train), Garrel (Les Amants réguliers) ou Assayas (Le film à sketches Paris je t’aime).