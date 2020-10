Selon Human Rights Watch, le Sri Lanka soumet les personnes LGBT+ à des tests anaux

Selon les associations, les autorités sri-lankaises ont fouetté six hommes avec des fils avant de leur faire subir un test de « sonde anale » – une forme de torture.

Les examens anaux forcés sont encore courants dans de nombreux pays. Les médecins enfreignent l’éthique médicale pour sonder l’anus des gens avec leurs doigts ou un outil. Ils croient que la forme ou le « ton » de l’anus révélera si la personne a eu des relations sexuelles anales.

« Les autorités sri-lankaises ont soumis au moins sept personnes à des examens physiques forcés depuis 2017 dans le but de fournir la preuve d’un comportement homosexuel », ont déclaré Human Rights Watch et EQUAL GROUND. Les examens, qui comprennent des examens anaux forcés et un examen vaginal forcé, sont une forme de violence sexuelle ainsi que des traitements cruels, inhumains et dégradants qui peuvent aboutir à la torture.

Le gouvernement sri-lankais devrait mettre fin aux examens physiques abusifs et cesser de poursuivre les personnes pour comportement homosexuel consensuel, ont déclaré Human Rights Watch et EQUAL GROUND.

« Personne ne devrait être arrêté, et encore moins soumis à la torture et à la violence sexuelle, en raison de son orientation sexuelle perçue », a déclaré Neela Ghoshal, directrice adjointe des droits LGBT à Human Rights Watch sur le site Gay Star News. « Le ministère de la Justice du Sri Lanka devrait immédiatement interdire aux médecins judiciaires de procéder à des examens anaux forcés, qui violent de manière flagrante l’éthique médicale ainsi que les droits fondamentaux. »

Les articles 365 et 365A du Code pénal sri-lankais interdisent les « rapports charnels contre l’ordre de la nature » et la « outrage aux mœurs entre personnes de même sexe » communément compris au Sri Lanka pour criminaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants, y compris dans des espaces privés.

L’Organisation mondiale de la santé a dénoncé les examens comme une forme de violence et de torture. L’Association médicale mondiale a appelé tous les professionnels de la santé à cesser de procéder aux examens, affirmant qu’elle était « profondément troublée par la complicité du personnel médical dans ces examens non volontaires et non scientifiques, y compris la préparation de rapports médicaux qui sont utilisés dans les essais pour condamner des hommes et des femmes transgenres pour comportement homosexuel consensuel. »