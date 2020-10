Royaume-Uni : le prochain recensement va collecter des données sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle

D’après le média LGBT+ GayTimes, les données récoltées sur le prochain recensement de la population britannique comprendront des données sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les réponses seront utilisées pour aider à construire une image plus claire de la communauté LGBT+ pour les institutions.

Iain Bell, statisticien adjoint de l’ONS a présenté l’ajout des statistiques LGBT+ à The Observer : « Sans données solides sur la taille de la population LGBT+ aux niveaux national et local, les décideurs opèrent dans le vide, ignorant l’ampleur et la nature du désavantage que les personnes LGBT+ peuvent subir en termes de résultats scolaires, d’emploi et de logement. »

Seules les personnes volontaires et âgées de plus de 16 ans pourront répondre aux questions concernant leur identité de genre et leur orientation sexuelle.

Auparavant, il y a déjà eu des estimations sur l’orientation sexuelle au niveau national et régional mais cette nouvelle collecte d’informations sera désormais établie pour toute l’Angleterre et le Pays de Galles. L’Écosse quant à elle, collectera des information LGBT+ dans un recensement séparé. En Irlande du Nord, le recensement est décalé à 2022.

Nancy Kelley, la directrice générale de Stonewall, est très enthousiaste par rapport à cette nouveauté LGBT+ du recensement de la population britannique :

« Historiquement, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans ont été une population cachée au Royaume-Uni, et ce manque de visibilité a nui à notre capacité à garantir les droits et le soutien dont nos communautés ont besoin. […] C’est pourquoi nous sommes vraiment ravis que le gouvernement pose des questions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre lors du recensement de 2021 […] La collecte de données sur les communautés LGBT+ au Royaume-Uni est une étape vitale vers la construction d’une société où les personnes LGBT+ sont vraiment acceptés, partout et par tous. »

Rappelons que le recensement existe depuis 1801 au Royaume Uni et qu’il a été créé pour obtenir une image détaillée de l’ensemble de la population. Chaque ménage est tenu de répondre à des questions sur sa profession, son état matrimonial, son logement, son appartenance ethnique… et prochainement sur des thèmes LGBT+. Le dernier recensement britannique a eu lieu en 2011.